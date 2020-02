Guarda-redes que foi provocado por Rodrygo comenta caso: «Atitude arrogante e infantil»

A atitude irrefletida de Rodrygo no jogo de domingo entre o Castilla, equipa B do Real Madrid, e o SS Reyes, em que foi expulso após ter celebrado na cara do guarda-redes o segundo golo da formação merengue, foi comentada pelo guardião adversário. Xabi Irureta considera que Rodrygo teve uma "atitude arrogante e infantil".





Rodrygo Rodrygo

A carregar o vídeo ...

O guarda-redes veterano do SS Reyes, de 33 anos, explicou em entrevista à Rádio SER, que: "a jogada começou com uma cotovelada involuntária, o Rodrygo sai para o ataque e marca. Questionei-o se não tinha visto a cotovelada e porque tinha continuado a jogar e não tinha atirado a bola para fora... Ele reagiu de forma arrogante e infantil, diria. Tem de aprender muitas coisas sobre respeito. Não disse nada de mal e ele reagiu assim."Rodrygo viu o segundo cartão amarelo e consequente vermelho, acabando expulso. Um castigo que o tira da lista de opções de Zidane para o clássico Real Madrid e Barcelona, deste fim de semana.