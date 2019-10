Guardiola e a situação na Catalunha: «Tenho amigos que vão passar 9 anos na prisão por votar»

Pep Guardiola compareceu durante largos meses nos jogos do Manchester City com uma fita amarelo na lapela, em protesto para com a detenção dos independentistas da Catalunha, que aliás já fez questão de visitar inúmeras vezes. O treinador pede à comunidade internacional que ajude a resolver este conflito.





"Não sei exatamente o que vai acontecer hoje no meu país, na Catalunha. As pessoas estão a marchar pacificamente para dar apoio aos políticos e ativistas presos há mais de um ano. Se as pessoas não estivessem convencidas disto, milhões e milhões não marchariam por toda a Catalunha para dar apoio. A comunidade internacional deve ajudar-nos a resolver este conflito entre a Catalunha e a Espanha", considerou o técnico.E insistiu nesta ideia. "Alguém de fora, um mediador, deve ajudar-nos, para nos sentarmos e conversarmos. Esta situação chegou a um ponto incrível. Tenho amigos pessoais que vão passar 9 anos na cadeia por votar. Por votar! E são milhões os que pacificamente estão a apoiá-los. A Europa deve dar um passo em frente e ajudar-nos a resolver este conflito."