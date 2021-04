Guardiola: «Eram muito boa gente mas em campo eram uns miúdos assassinos»

A final da Taça do Rei disputada a 25 de maio de 2012 frente ao Athletic Bilbao foi o último jogo de Guardiola como treinador do Barcelona, onde já ganhara tudo. Nesse dia conquistou mais um troféu, vencendo por 3-0 e é com um brilho nos olhos que recorda o que se passou.





"Lembro-me de à entrada para o relvado ver tensão na cara dos jogadores do Athletic de Bilbao. Nos do Barcelona, pelo contrário, parecia que iam disputar um jogo particular. Estavam habituados. Sabiam que iam ganhar", recorda Em declarações à TVE. Confirmou-se. Ao intervalo a equipa catalã já ganhava por 3-0 com golos de Pedro, Messi e Xavi.Na segunda parte não houve golos mas o agora treinador do Man. City garante que o Barcelona não levantou o pé: "Aqueles jogadores do Barcelona se podiam marcar 5 golos marcavam, se podiam fazer oito faziam. Eram muito boa gente mas em campo eram uns miúdos assassinos".