Gudelj confiante para a final da Liga Europa: «Somos capazes de vencer qualquer equipa»

Sevilha e Inter Milão jogam esta sexta-feira a final da Liga Europa, em Colónia, e Gudelj, médio da equipa espanhola, não esconde a confiança numa vitória.





"O Inter é uma equipa de Liga dos Campeões, que ambiciona sempre conquistar o título em Itália. Uma equipa muito forte e um clube muito grande. Já sabíamos disso e provou-o contra o Shakhtar. Fizeram o que tinham de fazer. Estamos conscientes de que têm bons jogadores e vamos ter de dar o nosso melhor para ganhar este jogo. Também sabemos do nosso potencial, dos jogadores que temos e é por isso que vai ser um jogo muito bom", afirmou esta quinta-feira o médio.E prosseguiu: "Somos capazes de vencer qualquer equipa desde que consigamos assumir o mais alto nível, como temos feito durante toda a temporada, e executarmos o trabalho taticamente como normalmente fazemos. Se conseguirmos tudo isso, somos capazes de vencer qualquer equipa porque temos muita qualidade neste grupo", referiu.A final da Liga Europa entre o Sevilha e o Inter realiza-se esta sexta-feira às 20 horas, no Rhein Energie (Colónia), com arbitragem do holandês Danny Makkelie.