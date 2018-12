Guedes observado por especialistas antes de avançar para operação

Não está fácil a situação de Gonçalo Guedes. Ausência certa para a visita do Valencia a Manchester , o extremo português está a contas com problemas na púbis, que o levaram a consultar vários especialistas para perceber como proceder no futuro. Segundo a 'Marca', o extremo viajou a Bordéus na companhia do médico Pascual Casany, onde foi observado por um especialista, tendo depois rumado para o nosso país, para também ser visto por outro especialista da sua confiança.As duas observações serviram para Guedes e Casany recolherem opiniões de diferentes conhecedores da situação, antes de tomar a decisão quanto ao passo seguinte a tomar: se avança para a operação ou se continua com um tratamento mais conservador. A decisão será tomada na quinta-feira, um dia depois do encontro entre Valencia e Manchester United, que marcará o fecho da fase de grupos da Liga dos Campeões.