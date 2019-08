Guedes titular no empate (1-1) do Valencia com o Inter Milão

Gonçalo Guedes, ex-avançado do Benfica, foi titular em mais um jogo de preparação do Valencia, desta feita frente ao Inter Milão que não contou com João Mário. O encontro terminou com um empate a uma bola.





Guedes assistiu mesmo para o golo dos valencianos, fazendo o passe para Carlos Soler inaugurar o marcador aos 39'. A resposta dos italianos, agora comandados por Antonio Conte, apenas surgiu no minuto 81 e através de uma grande penalidade, convertida com sucesso pelo médio Matteo Politano.