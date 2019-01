Guedes volta aos relvados dentro de duas semanas

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

Operado em meados de dezembro, Gonçalo Guedes está na reta final da recuperação e deverá estar apto para voltar aos relvados dentro de duas semanas, segundo garantiu o médico Amândio Vieira ao jornal espanhol 'AS'. Responsável pela operação efetuada no Porto há mês e meio, o especialista observou o extremo do Valência esta quarta-feira e os resultados dessas observações foram positivos."O Guedes voltará a jogar dentro de duas semanas. Vi-o muito contente. Não tem qualquer dor e a operação acabou por ser perfeita. Agora tem de ir treinando de forma progressiva para ver a sua evolução final, mas as suas sensações são muito boas. Correu tudo de forma perfeita", declarou o médico português, que desta forma deu uma notícia há muito desejada e esperada pelos adeptos do Valência.Guedes, recorde-se, foi operado a 14 de dezembro a uma hérnia que lhe provocava fortes dores na região do púbis.