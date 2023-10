'Guerra' chegou às redações: 'SuperDeporte' chama pinóquio a Vinícius e 'Marca' reage...

O Valencia exigiu, esta quinta-feira, que Vinícius Jr "retificasse as suas declarações", depois do extremo do Real Madrid ter acusado, em tribunal, todos os adeptos presentes no Mestalla no jogo entre as duas equipas na temporada passada de lhe dirigirem insultos racistas. Em comunicado oficial, o clube espanhol refere que o racismo "não se combate com falácias e mentiras".



A capa que está a motivar muitas críticas em Espanha

Quando se pensava que o tema ia acalmar... nova bomba! O diário SuperDeporte, fortemente associado ao Valencia, já disponibilizou a capa do jornal de sexta-feira, onde surge o avançado brasileiro com um nariz de pinóquio, sob o título - 'Pinochius'.



Foi assim que o diário Marca reagiu à capa do SuperDeporte

O diário Marca reagiu de imediato no seu site e aponta o dedo aos camaradas da redação do jornal valenciano: 'A inqualificável capa do SuperDeporte contra Vinícius'.