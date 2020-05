Gus Ledes casou-se em plena pandemia: «Foi o casamento mais pequeno do Mundo»

A pandemia de Covid-19 trocou os planos a muita gente, mas há compromissos que são para ser cumpridos... sim ou sim. Foi o caso do casamento do médio luso brasileiro Gus Ledes, que apesar da conjuntura atual acabou mesmo por ser realizado esta semana, mesmo que isso significasse uma sala completamente deserta de convidados. Ao todo, explicou o internacional jovem por Portugal, estavam apenas quatro pessoas presentes.





"Estava previsto para abril, mas com tudo o que se passou tivemos de adiar. Foi o momento mais feliz da minha vida. Casámo-nos na Câmara, apesar de inicialmenter o nosso plano passar por casar-nos na igreja de Madrid e depois fazer uma festa no Brasil. Mas no próximo ano vamos convidar todos para ir", começou por assegurar o jogador do Numancia.Mas como foi, então, o grande dia? "Fui treinar, voltei, arranjei-me um pouco e fui casar-me. Éramos quatro, foi o casamento mais pequeno do Mundo. No dia seguinte fui treinar de novo. Agora tenho de concentrar-me em casa a Liga bem e fazer bem as coisas. Depois disso pensaremos onde viajamos para celebrá-lo", assegurou o jogador de 27 anos.