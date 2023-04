Guti: «Neste momento o Vinícius é muito melhor do que o Mbappé»

Guti não tem dúvidas: está no Real Madrid o melhor futebolista do Mundo da atualidade. Para o antigo médio/avançado dos merengues, Vinícius Júnior é esse senhor e explicou o ponto de vista."Vinícius o melhor do mundo neste momento? Claro. Já vi o PSG em jogos do campeonato, já vi na Liga dos Campeões. O Mbappé é muito bom, mas o que Vinícius está a fazer agora é de outro planeta. Ele é melhor que Mbappé? Muito melhor. Neste momento sim. Pelo estado de forma, ele é o número 1 do Mundo atualmente", frisou o ex-internacional espanhol no programa 'El Chiringuito de Jugones'.Guti garantiu que "Vinícius é capaz de resolver um jogo sozinho". "Já o Mbappé precisa de jogadores atrás deles que lhe deem bolas para marcar", apontou.O francês é "um jogador bem-vindo a qualquer para qualquer equipa" e que "está feito para o Real Madrid". "Se quiser alcançar tudo o que conseguir Messi e Cristiano Ronaldo, tem de jogar no Real Madrid porque no PSG não irá conseguir. O Real tem o contratar já", pediu o ex-jogador, de 46 anos.