Guzzo não consegue rescindir com o Reus

Raphael Guzzo vive uma situação caricata e, ao mesmo tempo, dramática, uma vez que não consegue desvincular-se do Reus, emblema da 2ª Divisão espanhola que foi suspenso das competições profissionais por três anos e multado em 250 mil euros por incumprimento salarial.O médio português, de 24 anos, jogou no Famalicão por empréstimo, na última temporada, mas, terminada a cedência, deparou-se com uma situação pouco usual: é o único jogador contratualmente ligado ao Reus.Segundo as informações recolhidas por, uma vez que Raphael Guzzo nunca teve salários em atraso no clube, não pode rescindir com justa causa, ao contrário do que fizeram todos os outros elementos da equipa – entre eles os portugueses Vítor Silva e Ricardo Vaz. Curiosamente, era o jogador mais bem pago do plantel.O médio, que se encontra em Portugal a treinar-se sozinho, tem o apoio de um advogado para tentar desbloquear a situação. Do lado do Reus, David López, administrador da sociedade, continua sem facilitar a rescisão.