Guzzo rescinde com o Reus e já pode assinar por outro clube

Raphael Guzzo já conseguiu desvincular-se do Reus e está livre, neste momento, para assinar por qualquer outro clube. Comodeu conta na edição do dia 11 de julho, o jovem médio português, de 24 anos, viveu dias complicados no emblema espanhol, uma vez que, por nunca ter tido salários em atraso, não podia rescindir com justa causa, ao contrário do que fizeram todos os outros elementos do emblema da 2ª Divisão, que foi suspenso das competições profissionais por três anos e multado em 250 mil euros por incumprimento salarial."Finalmente! Sinto-me muito bem porque vivi momentos muito difíceis. Só a minha família e as pessoas mais próximas sabem o quão difícil foi o facto de não saber o que iria acontecer", disse ao nosso jornal o jogador formado no Benfica, que jogou no Famalicão por empréstimo do Reus na última temporada.Com vários clubes interessados em Portugal, entre eles Académica e Penafiel, Guzzo espera voltar a jogar o mais rapidamente possível: "Quero resolver as coisas com paciência para depois poder voltar a desfrutar do futebol, que é o que mais gosto!"Apesar de não jogar desde o final da última temporada, Guzzo tem treinado sozinho em Famalicão, durante as últimas semanas, de maneira a não perder ritmo.