Hackers atacam contas do Barcelona no Twitter e 'anunciam' regresso de Neymar

O grupo de hackers 'OurMine', conhecido por invasões regulares às redes sociais de personalidades ligadas à tecnologia, celebridades e empresas, atacou este sábado pelo menos três contas oficiais do Twitter ligadas ao Barcelona e anunciou o regresso de Neymar ao emblema catalão.





"Olá, nós somos o OurMine. Bem, lemos algumas mensagens privadas e parece que Neymar vai voltar aqui", podia ler-se numa das várias publicações que foram, entretanto, apagadas.

Esta foi a segunda vez que o Barcelona foi alvo de um ataque do referido grupo de hackers que, em agosto de 2017, anunciou que Di María seria reforço do emblema catalão. De resto, o 'Our Mine' ainda gozou com as medidas de segurança nas contas dos culés.



"Bem, esta é a segunda vez, o nível de segurança melhorou, mas ainda não é o melhor", escreveram os hackers.