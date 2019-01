Hat trick de Rodrigo (com dois golos nos descontos) coloca Valencia nas 'meias' da Taça do Rei

Um verdadeiro golpe de teatro aquilo que sucedeu esta noite no Mestalla... A precisar de anular uma derrota por 1-0 trazida do reduto do Getafe, o Valencia alcançou o resultado necessário e apurou-se para as meias-finais da Taça do Rei com dois golos de Rodrigo Moreno marcados no período de compensação.Ainda assim, a noite até começou mal para os che, que ao primeiro minuto viram a sua vida andar para trás quando Jorge Molina abriu o marcador a favor do conjunto de Getafe, onde Antunes foi titular. Era agora necessário aos valencianos marcar três golos e não sofrer...Missão dada e missão cumprida. Rodrigo devolveu a esperança aos 61' e deixou depois o melhor já para o final - já com o Getafe reduzido a dez elementos pela expulsão de Dakonam Djené, aos 74'. Fez o golo da reviravolta aos 90'+2 e, logo depois, aos 90'+3, assinou o terceiro da sua conta pessoal e do Valencia, fixando o resultado final da partida e provocando uma enorme explosão de alegria no Mestalla.