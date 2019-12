Hazard e Marcelo estão lesionados e devem falhar clássico com Barcelona

O internacional belga Eden Hazard, com uma microfratura no tornozelo direito, e o brasileiro Marcelo, a recuperar de uma lesão muscular, deverão falhar o clássico que o Real Madrid vai disputar com o rival Barcelona.

Os merengues confirmaram esta quinta-feira que Hazard sofreu uma microfratura no tornozelo direito, sem mencionarem o tempo de paragem do avançado belga, mas a comunicação social espanhola indica que deverá regressar apenas em janeiro de 2020.

Hazard lesionou-se aos 68 minutos do jogo em que o Real Madrid empatou em casa com o Paris Saint-Germain (2-2), em jogo da quinta e penúltima jornada do grupo A da Liga dos Campeões, no qual madrilenos se apuraram para os 'oitavos'.

De baixa para o jogo em Camp Nou, que foi adiado em 23 de outubro para 18 de dezembro devido aos incidentes na Catalunha, estará também o defesa internacional brasileiro Marcelo, igualmente lesionado.

O clube divulgou hoje o relatório clínico dos dois futebolistas e, em relação a Marcelo, revelou que o jogador tem uma lesão muscular na perna esquerda.

O Real Madrid voltou a não indicar o tempo de ausência, mas tudo aponta para que o defesa esteja fora dos relvados durante cerca de três semanas, admitindo-se que regresse igualmente apenas em janeiro de 2020.

A Liga espanhola é liderada em igualdade de pontos por Barcelona e Real Madrid, ambos com 31, mais um do que o Sevilha, terceiro classificado.