Hazard: «Perguntei ao Modric se me dava a camisola 10 e ele disse-me que não»

Eden Hazard vai ter de procurar outro número de camisola no Real Madrid já que Modric não está disposto a ceder a camisola 10 ao reforço belga.no emblema merengue, Hazard diz-se honrado em vestir a camisola do Real Madrid."Tive a sorte de falar com Modric através de Kovacic e a brincar perguntei-lhe se me daria o número 10 e ele disse-me que não. Não é importante para mim o número com que vou jogar, o importante é jogar com esta camisola e com este símbolo", disse.Questionado sobre se a mudança de clube chega tarde, o novo reforço dos merengues diz estar no momento ideal."Não creio que seja tarde, tenho 28 anos. Estou no melhor momento da minha carreira. Entre os 27 e os 33 anos é o melhor momento", analisou.