Hazard volta a lesionar-se e corre o risco de ficar longe dos relvados mais 4 semanas

Eden Hazard não está com sorte em Madrid. Um dia depois de Zidane garantir que o internacional belga estava a treinar bem e que poderia regressar ao onze, o Real Madrid comunica que Hazard sofreu "uma lesão muscular na perna direita".





É mais um revés na recuperação do avançado belga, que participou até ao momento em 22 encontros, tendo custado ao Real Madrid 100 milhões de euros e auferindo 30 milhões brutos , num contrato válido por cinco temporadas. Segundo avança a imprensa espanhola, Hazard pode ficar longe dos relvados entre 3 a 4 semanas.As lesões musculares voltam a assombrar o início de época do Real Madrid. Na terça-feira, o clube informou que também a Toni Kroos tinha sido diagnosticada uma lesão muscular, no caso do internacional alemão no glúteo médio esquerdo.