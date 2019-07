Héctor Herrera é quase jogador do Atlético Madrid

Herrera regressou momentaneamente à cidade do Porto para desbloquear alguns assuntos pessoais. Mal tenha resolvido a questão, o mexicano viajará para a capital do país vizinho, onde irá então assinar um contrato com o Atlético Madrid.

O contrato que ligava o médio ao FC Porto expirou no início deste mês e, como tal, o Atlético Madrid não necessitou de pagar qualquer quantia ao emblema da Invicta. Precisou, isso sim, de dar um chorudo prémio de assinatura ao jogador. Herrera atingiu uma plataforma de entendimento com o clube colchonero em março, muito antes de o seu futuro clube iniciar o recrutamento de João Félix. Herrera submeter-se-á aos indispensáveis testes médicos ainda esta semana, vinculando-se depois ao emblema espanhol.

Brahimi está a disputar a CAN’2019, mas o seu nome continua a ser associado ao Arsenal. A imprensa argelina adianta que os gunners pagarão um prémio de 4 M€ ao atacante, que deixou o FC Porto a custo zero.