Héctor Herrera elogia João Félix: «Um craque com muito futuro pela frente»

Héctor Herrera considera que João Félix é um grande jogador que ainda pode dar muito mais ao Atlético Madrid. O mexicano, ex-FC Porto, foi titular na partida de anteontem, frente ao Osasuna, onde o ex-Benfica marcou dois golos.





"Todos sabemos que é um 'jogadorzaço', um craque que tem muito futuro pela frente e fico feliz pelos golos que marcou nesta vitória", começou por dizer o mexicano à imprensa do país vizinho."Defrontei-o quando estava no FC Porto e já então me parecia um grande jogador. É superinteligente na forma como se posiciona no jogo. Esteve bem neste encontro e penso que pode dar muito mais porque sei que tem qualidade para o fazer", finalizou.