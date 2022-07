Hélder Cristóvão recorda utilização com Jesus e garante: «Barcelona é sonho de infância para o Bernardo Silva»

Apesar da nega de Pep Guardiola em abrir mão de Bernardo Silva, os jornais catalães continuam a dar como possível uma saída do internacional português para o Barcelona já este verão. Hélder Cristóvão, treinador português que o orientou no Benfica B, acredita que seja possível face ao sentimento nutrido desde pequeno pelo jogador formado no Seixal."Sim, é um sonho de infância para ele, representar o Barcelona e ser o mítico '10', como Messi. Ele tem muito de Messi. Não tem a velocidade e a força, mas a forma de pensar e pautar o jogo tem. Tem muitas coisas para melhorar o futebol do Barcelona", explicou ao 'Sport', ainda que vislumbre uma saída complicada do Manchester City."Essa hipótese surpreende-me um pouco. Vejo o Guardiola com o Bernardo e o Bernardo com City, mas entendo que o jogador queira jogar no Barça. É um clube com enorme potencial. Talvez ele pense que o seu tempo no City tenha findado e queira mostrar coisas no Barça. Ele pode encaixar muito bem jogando em zonas interiores. O Barça joga em 4x3x3, vejo-o com Busquets e Pedri, como número 8 e não por fora, por dentro", explicou o técnico que em 2021/22 orientou os sauditas do Al-Hazm.Hélder Cristóvão recordou também as dificuldades para se impor no Benfica e a saída para o Monaco."Desde que o Bernardo chegou à equipa B do Benfica que não deixou dúvidas a ninguém. Era claro que ia chegar a um nível altíssimo, até cheguei a pensar que o Barcelona ia tentar logo a contratação dele porque o treinador era o Guardiola e o Bernardo tinha coisas no jogo que agradariam. O Bernardo não estava bem na equipa principal do Benfica. Não tinha oportunidades e não treinava na sua posição. Se não treinas no teu lugar vais pensar que não jogas no teu lugar. Acabou por aparecer a proposta do Monaco e pediu para sair. O treinador era o Jorge Jesus naquela época. O plantel era tremendo e para os miúdos que vinham da formação não era fácil", lembrou o antigo técnico do Benfica B.