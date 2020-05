Hélder Cristóvão sobre Nélson Semedo: «Seria um erro o Barcelona vendê-lo»

O futuro de Nélson Semedo pode não passar pelo Barcelona, clube ao qual chegou na época 2017/2018. Mas para Hélder Cristóvão "seria um erro vendê-lo".





O antigo jogador e treinador da formação do clube da Luz em declaração à 'Esports COPE' comentou a possível transferência do lateral-direito português."É um jogador de topo, com ofertas de equipas como Juventus ou Manchester City. O Barcelona poderia receber 30 ou 40 milhões por ele, mas seria um erro vendê-lo", afirmou, considerando que Nélson Semedo "é um jogador muito confiável, que se sente,a cada ano que passa, mais confortável no Barça", disse.O treinador dos eslovacos do DAC 1904 comentou também a contratação de Francisco Trincão, que deixa o Sp. Braga para rumar ao Barcelona."É uma ótima contratação, mas se Neymar regressar, será difícil ter um lugar na equipa. Poderá crescer muito a treinar com o Barcelona", afirmou.