Hernâni: «Às vezes mudar de clube abre-te a mente para outras coisas»

Hernâni Fortes, avançado do Levante, explicou esta sexta-feira em declarações ao programa 'Planeta Eleven', da Eleven Sports, como tem vivido o período de isolamento social, face à pandemia de Covid-19, e como tem aproveitado o tempo extra para fazer "coisas diferentes" que normalmente não fazia, como "cozinhar um pouco, ver filmes e séries."

"Tirando a parte dos treinos em casa, tem sido um pouco engraçado, tenho tentado fazer coisas diferentes como cozinhar um pouco, ver filmes e séries."

O ex-jogador de FC Porto, Vitória de Guimarães e Olympiacos abordou ainda a mudança para o campeonato espanhol, o momento em que partilhou campo com Lionel Messi, em Camp Nou, e ainda a noite de estreia na Liga dos Campeões.

"Agradou-me bastante, é um campeonato aliciante. É o melhor campeonato do mundo a par do inglês. Às vezes mudar de clube é muito positivo, abre-te a mente para outras coisas, faz-te crescer pessoal e fisicamente. O campeonato espanhol por ser um jogo muito mais aberto e tático torna-se mais difícil porque todas as equipas querem jogar. Uma equipa que pode estar para descer vai a Camp Nou ou ao Bernabéu e joga olhos nos olhos. Todos os jogadores têm muita qualidade, começando no guarda-redes e acabando no ponta de lança. Em Portugal podemos dizer que temos 4/5 equipas assim, depois as outras lutam entre si pela manutenção. Aqui não, até ao último jogo há luta e para mim essa é a diferença aqui em Espanha", apontou.

Sobre Lionel Messi, astro argentino do Barcelona, Hernâni deixou rasgados elogios, bem como a Cristiano Ronaldo, alguém que admira bastante e que ainda não conseguiu defrontar na carreira. "Quando tive oportunidade de jogar em Camp Nou, primeiro estava numa realidade que nunca tinha imaginado estar. E depois, poder estar perto do Messi, sabendo a qualidade que tem, foi muito especial. Infelizmente ainda não consegui jogar contra o Ronaldo, quando vim para a Liga espanhola ele já tinha ido para Itália. Mas é um jogador que gostava muito de defrontar e de estar perto", admitiu.

No momento de escolher entre o astro argentino ou o capitão da Seleção Nacional, o ex-jogador do FC Porto não hesitou. "Gosto muito do Cristiano, e do Messi também, mas penso que o Cristiano é diferente, pelo trabalho que tem. Também tive de trabalhar bastante na minha carreira. Com o Cristiano podemos aprender bastante. O que o Messi tem é dele, é natural e um dom. O Cristiano foi tudo à base do trabalho", confessou.

A estreia na Liga dos Campeões, pelo Olympiacos, diante do Dínamo Zagreb, causou "arrepios" a Hernâni. "Houve um jogo contra do Dínamo Zagreb, quando estava no Olympiacos, onde fui titular que me arrepiei. Quando estávamos alinhados antes do início e começou a tocar o hino, posso dizer que fiquei arrepiado. É a melhor competição. Jogares contra jogadores que regra geral só jogas contra na PlaySation é uma sensação espetacular", concluiu.