Hernâni cedido ao Al-Wehda de Ivo Vieira

O extremo português Hernâni vai jogar nos sauditas do Al-Wehda, treinados pelo compatriota Ivo Vieira, até final da temporada, por empréstimo do Levante, anunciou esta terça-feira o clube espanhol no seu site oficial.

Hernâni, de 29 anos, chegou ao emblema valenciano no ano passado, após quatro épocas e meia de ligação ao FC Porto, que, pelo meio, o cedeu aos gregos do Olympiacos e ao Vitória de Guimarães.

De resto, foi na primeira passagem pelos minhotos, entre 2013 e 2015, que Hernâni despertou a cobiça dos dragões, já depois de ter representado Cova da Piedade, Atlético e Mirandela.

No Al-Wehda, o extremo luso vai ser orientado por Ivo Vieira, técnico que deixou o Vitória de Guimarães no final da época passada e assumiu o comando do emblema de Meca, que terminou o último campeonato saudita no quarto lugar.