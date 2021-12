Hernâni chega com ambição ao Las Palmas

Depois de rescindir com o Levante em outubro, Hernâni encontrou um novo clube e é certo que irá continuar em Espanha. O antigo jogador do FC Porto e do V. Guimarães foi apresentado pelo Las Palmas, onde ficará até final da época 2021/22 e mostrou-se ambicioso no discurso.





“Tenho que trabalhar para jogar. Venho para ser mais um no grupo e também dificultar a vida dos outros. Para chegar aonde queremos temos de jogar com os melhores”, frisou Hernâni, que terá o contrato renovado por mais uma temporada caso a equipa das Canárias suba à primeira divisão.