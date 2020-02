Hernâni escapa à intervenção cirúrgica

Ao contrário do que estava previsto, o português Hernâni não será operado terça-feira à lesão no joelho direito, contraída no treino da passada sexta-feira, informou o Levante.

Inicialmente o emblema espanhol admitiu essa possibilidade, mas depois da artroscopia realizada esta manhã, o corpo clínico do clube decidiu avançar com um tratamento conservador para recuperar o jogador, afastando assim a possibilidade de uma intervenção cirúrgica.

O clube valenciano, para o qual Hernâni se transferiu no início da época a custo zero, vindo do FC Porto, revelou ainda que o jogador deverá parar perto de 8 semanas.