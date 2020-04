Hernâni: «Gostava de ser treinado por Zidane, Klopp, Jorge Jesus e Mourinho»

Hernâni não tem dúvidas de que os treinadores que teve ao longo da sua carreira foram todos importantes, cada um ao seu jeito.

"Tem sido muito importante a passagem de vários treinadores pela minha carreira, cada um deles tem extraído algo diferente de mim. Em alguns momentos as coisas não correram como eu queria, mas não deixa de ser importante", afirmou, em declarações ao programa 'Planeta Eleven'.

Do treinador "com estilo" Rui Vitória ao "teimoso e casmurro" Julen Lopetegui, Hernâni analisou todos os treinadores da carreira.

"Toni Pereira é um treinador duro, Rui Vitória é um treinador com estilo, sabe como chegar ao jogador. Pedro Martins é cauteloso, motivador, sabe como tocar no jogador. Lopetegui é muito teimoso, casmurro, muito fiel às suas ideias. Sérgio Conceição é um treinador duro, mas agridoce. Capaz de te dar um raspanete para puxar o melhor de ti, mas depois dá-te um sentido abraço. Marco Silva é tranquilo, como pessoa é top, aberto e genuíno", revelou.

No futuro, o extremo português do Levante não escondeu o desejo de ser treinado por Zidane, Klopp, Jorge Jesus e José Mourinho, apesar de ter uma preferência pelo timoneiro do Liverpool.

"Gostava de ser treinado por Zidane, Klopp, Jorge Jesus e Mourinho, sendo que neste momento para mim o melhor é o Klopp pelo momento em si e pela equipa que tem", finalizou.