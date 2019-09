Hernâni marca e é expulso no empate do Levante

O extremo Hernâni esteve este domingo no melhor e no pior na receção do Levante ao Osasuna, num empate a 1-1 na sétima jornada da Liga espanhola, com o português a marcar na primeira parte e a ser expulso na segunda. O português, que assinou esta época pelos espanhóis, inaugurou o marcador aos quatro minutos, ao surgir a desviar um cruzamento da direita, mas, no segundo tempo, foi imprudente quando já tinha um amarelo, sendo expulso, aos 72 minutos.





Com Ruben Vezo também em campo, a saída de Hernâni condicionou a estratégia do Levante, quando a equipa procurava voltar ao jogo, depois de consentir o empate do Osasuna, num golo de Ruben Garcia, aos 57'. O empate deixou as duas equipas abaixo da metade da tabela, com o Levante em 12.º e o Osasuna em 13.º, com os primeiros sem vencerem há três jornadas, e os segundos há cinco, desde a ronda inaugural.