Hernâni: «O FC Porto e o V. Guimarães são os clubes que tenho gravados no meu coração»

Hernâni Fortes acredita num possível regresso ao campeonato português, mas só para dois clubes: FC Porto e Vitória de Guimarães. "O Futebol Clube do Porto e o Vitória de Guimarães são os clubes que tenho gravados no meu coração. Deram-me muito do que tenho hoje, do que sou hoje. Voltando a Portugal seria para um dos dois", assumiu, em declarações ao programa 'Planeta Eleven', da Eleven Sports.

Na opinião do extremo português do Levante, a melhor temporada da carreira, em termos individuais, foi ao serviço da formação vimaranense.

"Foi um ano em que consegui explorar todas as minhas capacidades. E com as boas exibições que fiz consegui voltar ao FC Porto. Foi no Vitória que consegui mostrar tudo o que tinha. Foram 12 golos, cerca de 7 assistências, ou seja, estava a passar o meu melhor momento. Sentia-me bem, confiante e quando te sentes assim tem tudo para que as coisas aconteçam", assumiu.

A chegada ao balneário dos azuis e brancos, com figuras como Jackson Martínez e Ricardo Quaresma deixou Hernâni "bloqueado".

"Quando cheguei ao balneário do FC Porto, e nessa altura estou a falar de jogadores como Jackson Martínez, Ricardo Quaresma, jogadores de outro nível, aí sim senti que estava num ambiente estranho. Muito contente por estar ali, mas ao mesmo tempo não sabia o que fazer, o que dizer, como agir, enfim estava um pouco bloqueado. Mas com o passar do tempo tu sentes que fazes parte de um clube grande", recordou, não esquecendo os momentos partilhados com Casillas e Yacine Brahimi: "Poder jogar com pessoas como o Casillas ou o Brahimi passas a maior parte do tempo a desfrutar, quer seja em treino ou nos jogos. São pessoas top, com coração muito bom. Foi muito bom ter partilhado muitos momentos com eles e isso marcou-me bastante."