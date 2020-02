Hernâni sofre lesão no joelho direito durante treino do Levante

O futebolista português Hernâni, ex-FC Porto, será operado na próxima terça-feira a uma lesão no joelho direito, contraída no treino desta sexta-feira do Levante, informou o clube espanhol.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Levante, Hernâni já foi observado pelo médico Ernesto Fernández, que agendou para terça-feira a intervenção cirúrgica ao futebolista luso.

No entanto, o clube valenciano, para o qual Hernâni se transferiu no início da época a custo zero, vindo do FC Porto, não revelou o tempo previsível de paragem do jogador.