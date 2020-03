Herói Llorente imitou o pai

Tal pai, tal filho. Marcos Llorente, herói do Atlético Madrid após saltar do banco para marcar dois golos e definir a passagem aos ‘quartos’ da Champions, afastando o campeão europeu Liverpool, não pôde chegar a casa e dizer que tinha alcançado um feito único. Ou melhor, até o pode ter feito, mas certamente ouviu do pai: "Também já fiz isso". Paco Llorente, de 54 anos, viveu momento semelhante a 4 de novembro de 1987, quando alinhava no Real Madrid. Paco, que tal como o filho não era indiscutível nos merengues, saltou do banco para o lugar de Solana aos 46’, numa altura em que o Real perdia 0-1 frente ao FC Porto, campeão europeu em título, e revolucionou o jogo com duas assistências para os golos de Míchel, que garantiu o 2-1 e a passagem dos espanhóis aos ‘quartos’ com um agregado de 4-2. Nesse ano o vencedor foi o PSV, que bateu o Benfica na final (6-5 nos penáltis).