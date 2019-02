Heynckes chamou filhos da p*** aos jogadores do Real Madrid antes de ser campeão europeu e sair para o Benfica

Lorenzo Sanz, antigo presidente do Real Madrid, contou no programa radiofónico Ídolos o motivo pelo qual o treinador Jupp Heynckes deixou o clube em 1998, após ter conquistado a Liga dos Campeões pelos merengues. Segundo o antigo dirigente, as relações entre o técnico e o plantel estavam deterioradas ao ponto de, uma semana antes da final, o alemão ter chamado filhos da p*** aos seus jogadores."Foi uma conquista impressionante. Desportivamente foi a final mais importante que o Real Madrid venceu em toda a sua história, porque levava 32 anos sem vencer uma. Não quer dizer que as que se ganharam depois não foram importantes, todas são. Mas ali houve uma mudança de geração, de mentalidade. Toda a gente falava das taças a preto e branco e ali conquistámos uma a cores", começou por dizer Lorenzo Sanz, explicando depois o que antecedeu a final."A equipa chegou a essa final com muitos problemas. Uma semana antes de defrontar a Juventus, perguntei ao treinador como estava e ele respondeu: 'Arrasado, presidente, não aguento este plantel'. Respondi: 'Como é que não aguentas este plantel? Eu é que fiquei arrasado agora contigo'. Reuni-me com os sete ou oito jogadores mais importantes e disse-lhes: 'O Jupp disse-me que não vos aguenta, que são uns filhos da p*** e que já não pode com vocês'. No dia seguinte juntei os mesmos jogadores com o treinador e deixei-os lá. E fomos campeões europeus", acrescentou.Heynckes acabou por deixar o Bernabéu e rumou a Portugal, assinando pelo Benfica. A decisão foi agora explicada, mais de duas décadas depois: "Logicamente alguém que diz uma coisa destas não pode continuar, ainda que explicar que um treinador campeão da Europa vai sair seja muito complicado. Conto isto agora porque passaram 20 anos. Também eu não podia ter dito no dia seguinte que o treinador não aguentava aquele plantel".