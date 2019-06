Hleb acusa Ronaldinho e Deco de chegarem bêbados aos treinos do Barcelona

Aliaksandr Hleb lembrou a sua passagem pelo Barcelona, em 2008/09, e não particularmente simpático para Deco e Ronaldinho Gaúcho. Para o internacional bielorrusso, de 38 anos, a saída dos médios-ofensivos da Cidade Condal deve-se a dois fatores: o álcool e... Messi.





"Ronaldinho e Deco chegavam bêbados aos treinos", acusou o médio, atualmente no BATE Borisov, ao programa 'Skameika osnovij' de 'Belorusski Futbol'. "Sabem porque o Barcelona os vendeu em 2008? Porque tinha medo que ele fizessem o Messi perder-se", referiu, apontando à influência da dupla junto da jovem estrela argentina.O bielorruso chegou a Barcelona a seguir à saída de Ronaldinho Gaúcho, para o Milan, e Deco, para o Chelsea, e nunca se cruzou com os dois jogadores. E reconheceu: "Nunca quis assinar pelo Barça. Queria continuar no Arsenal ou ir para o Bayern Munique mas o meu empresário insistiu que Pep Guardiola tinha voltado a telefonar e afinal...", lembrou o médio, que cumpriu 36 partidas nessa temporada mas que nunca convenceu. Aliaksandr Hleb passou apenas uma temporada ao serviço do Barcelona, em 2008/09, tendo saído por empréstimo em três ocasiões consecutivas enquanto se encontrava ligado contratualmente aos catalães