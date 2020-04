Hoteis das Canárias lançam ideia radical para resolver a Liga espanhola

O momento atual obriga a situação excecionais e também a puxar pela imaginação para tentar contornar as barreiras que toda a incerteza em torno do coronavírus provocou, tanto na vida em geral como no desporto em particular.





Nesse sentido, uma das mais maiores incógnitas passa pela fórmula escolhida para terminar os campeonatos de futebol, algo que tem dado muito que falar e tem deixado adeptos, dirigentes e jogadores à beira de um ataque de nervos. As soluções lançadas já foram muitas, desde as que vimos em Inglaterra ou Itália , e agora chega-nos outra vinda de Espanha, mais propriamente nas Ilhas Canárias.Tudo porque a Associação Hoteleira da região (ASHOTEL) juntou à mesa os proprietários dos vários espaços da ilha e construiu uma ideia bem original, na qual se propõe a receber os jogos que restam da Liga espanhola, apontando em carta enviada a Luis Rubiales e Javier Tebas, presidentes da Federação e da Liga, as várias razões que tornam esta proposta a melhor para solucionar o impasse.Na missiva a ASHOTEL destaca a, que permitiu até agora ter poucos casos de contágio na região, a, com vários campos de futebol homologados para receber jogos do campeonato e também centros de alto rendimento para que as equipas possam treinar, mas também o facto de dispor dee em grande número, o que permitiria receber todas as equipas e dar-lhes condições de topo para levarem a cabo o que resta de temporada.Lembre-se que faltam disputar onze jornadas na Liga espanhola, isto num momento no qual por agora o líder é o Barcelona, com 2 pontos sobre o Real Madrid.