Huesca contrata médio Rivera para o lugar de Luisinho

O Huesca, último classificado da liga espanhola, contratou o médio Christian Rivera para substituir o português Luisinho, que recupera de uma lesão grave, anunciou esta sexta-feira o clube.Emprestado pelo Las Palmas, Rivera foi contratado até final da temporada ao abrigo da regra que permite aos clubes formalizarem vínculos com jogadores do mercado nacional fora dos períodos de transferência.O português Luisinho, que esta época se transferiu do Deportivo da Corunha para o Huesca, lesionou-se com gravidade em 25 de setembro frente ao Atlético Madrid, num encontro da 5.ª jornada da liga, que o Huesca perdeu por 3-0.O Huesca ocupa o 20.º e último lugar da classificação do campeonato espanhol, com cinco pontos em nove jornadas.