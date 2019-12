Hulk pode reforçar Espanyol já em janeiro

Depois de quatro anos a disputar o campeonato chinês, Hulk pode estar de partida para Espanha. Segundo avança a imprensa espanhola, o avançado brasileiro que já representou o FC Porto estará a negociar a sua transferência para o Espanyol.





Hulk, que nos últimos dias foi notícia por ter assumido o namoro com a sobrinha da sua ex-mulher , volta a estar em destaque na imprensa mas por motivos profissionais.De acordo com a imprensa espanhola, Hulk está interessado em voltar ao futebol europeu e a proposta do Espanyol estará a ser encarada seriamente. Segundo o portal catalão 'Pericos online', para esta quinta-feira estão agendadas reuniões entre as partes de forma a conseguir garantir a contratação de Hulk já em janeiro.