Iago Aspas: «Antes o Real Madrid tinha um jogo mau e o Cristiano resolvia»

O Celta de Vigo recebe este domingo o Real Madrid e Iago Aspas, principal referência do emblema da Galiza, analisou o atual momento dos merengues, admitindo que a saída de Cristiano Ronaldo prejudicou muito os tricampeões europeus."O Real Madrid teve a baixa do Cristiano Ronaldo. Eram 40 ou 50 golos por ano. Antes o Real Madrid tinha um jogo mau e o Cristiano resolvia. É impossível não notar", destacou o avançado, que comentou ainda o despedimento de Lopetegui: "No futebol mandam os resultados. Quem toma as decisões são as pessoas do clube, presidente e diretor desportivo. Gostava que lhe tivessem dado mais algum tempo. Creio que é um treinador valioso", disse o avançado em entrevista à 'Marca'.