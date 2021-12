Iago Aspas marcou pelo Celta, lesionou-se nos festejos e tomou uma decisão inteligente

Iago Aspas foi um dos destaques do dia na liga espanhola. O avançado internacional pelo país vizinho abriu o ativo à passagem do minuto 11, numa partida que o Celta haveria de perder ante o Valencia (1-2). Contudo, nos festejos do golo, o dianteiro de 34 anos lesionou-se e foi obrigado a ser rendido no encontro logo aos 16 minutos, por Renato Tapia.É neste momento que o experiente futebolista deu conta de ter um discernimento além do normal e pouco visto num momento de infortúnio. Sabendo que estava 'à bica' em termos de cartões amarelos, optou por tirar a camisola ainda dentro das quatro linhas. O árbitro Ricardo De Burgos foi obrigado a admoestá-lo e assim Aspas falhará o próximo encontro do Celta, diante do Maiorca, já na sexta-feira, a contar para a 17ª jornada de La Liga.Aspas queixou-se dos adutores da coxa direita e apercebeu-se desde logo que dificilmente voltaria a atuar nos próximos dias. Assim, evitou que pudesse voltar a estar clinicamente apto e com um jogo de castigo por cumprir. Essa suspensão vai, desta forma, ser cumprida já durante o período de recuperação do internacional espanhol em 18 ocasiões.Quanto ao jogo, o Valencia ganhou, como já foi referido, com o português Gonçalo Guedes a saltar do banco aos 83 minutos para render o internacional angolano Hélder Costa. Os golos da formação che foram apontados por Hugo Duro e Maximiliano Gómez.