Iago Aspas põe o dedo na ferida no Celta: «Falta-nos qualidade, eu disse-o em agosto»

Iago Aspas colocou o dedo na ferida. Para o experiente jogador espanhol, o Celta não dispõe da qualidade suficiente no plantel e é por isso que vai entrar na última jornada da La Liga a luta pela permanência."Falta-nos qualidade, disse-o em Agosto e Janeiro e não foi corrigido", garantiu o internacional espanhol, de 35 anos, citado pela 'Marca'.O jogador às ordens de Carlos Carvalhal tem enfretado problemas físicos mas na última ronda, em casa, diante do Barcelona, garantiu que dará tudo para jogar nos Balaídos. "Estou com dores nas costas há três semanas, mas mesmo que seja num cadeira de rodas, como no outro dia, estarei lá. Estamos fora da zona de despromoção e temos de ser positivos agora", atirou Aspas.O Celta entra na última jornada com 40 pontos, mais um do que o Valladolid, o primeiro clube na zona de despromoção. Almería (40 pontos), Getafe (41), Valencia (41) e Cádiz (41) também ainda podem descer.