Iñaki revela detalhes da vida sexual: «Antes eram quatro vezes, agora é um sete em sete!»

Há pouco mais de um ano, de uma forma incrivelmente sincera, como raras vezes se vê nos futebolistas de agora, Iñaki Williams surpreendeu no programa 'La Resistencia', da Movistar+, ao revelar sem rodeios quanto dinheiro tinha no banco ("entre 5 e 10 milhões de euros") e até que tinha relações sexuais "quatro vezes por semana." Agora, em conversa com o youtuber DjMaRiio, decidiu atualizar as cifras, tanto de dinheiro... como no 'resto'.





"Ficaram um pouco curtos nas contas, mas bem... Nada choveu do céu. Todo o que tenho é por trabalho, pelo esforço diário e estou muito feliz onde estou. Consegui coisas grandes, mas não me satisfaço. Quero mais. Quero levar o Athletic o mais alto possível, continuar a chegar a finais e lutar por coisas boas", disse.Mas aquilo que mais deu que falar foi a sinceridade total do avançado no que às questões íntimas diz respeito. "Disse no 'La Resistencia' que fazia sexo quatro vezes por semana, mas agora diria que é um sete em sete. Faço um pleno agora", atirou o avançado, entre risos.