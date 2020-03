Imprensa catalã diz que defesa do Barcelona se lesionou a andar de kart

Numa altura em que muito se tem dito pela falta de profundidade do plantel do Barcelona, com poucas alternativas aos atuais titulares e vários jogadores de baixa, a imprensa catalã adiantou esta quarta-feira que o defesa Junior Firpo se teria lesionado há algumas semanas num acidente num kart, uma situação que é vista pelo regulamento do clube como uma atividade proibida, já que se considera como algo perigoso para a sua integridade física.





A informação foi adiantada pela Catalunya Ràdio, habitualmente bastante bem informada sobre as questões do Barça, num programa no qual explicou ainda que terá sido essa razão para que o jogador se tenha apresentado nos jogos seguintes, diante do Nápoles e do Eibar, com a mão esquerda protegida (conforme se pode ver na foto acima).Ainda assim, o clube catalão acabou por sair a público para negar tal situação, escolhendo a 'Marca', curiosamente um jornal habitualmente mais ligado ao Real Madrid do que propriamente aos culé, para comunicar que a lesão em causa foi sofrida durante um treino.