Imprensa espanhola adianta que Real Madrid vai apresentar Eden Hazard na próxima semana

O jornal espanhol 'As' escreve esta quarta-feira que o Real Madrid quer que o primeiro reforço para a época 2019/20 apresentado no Santiago Bernabéu seja Eden Hazard. E conta fazê-lo já na próxima semana.





O avançado belga já terá chegado a acordo com os merengues, mas ainda não foi oficializado porque o seu compromisso com o Chelsea ainda não terminou. Os 'blues' disputam esta noite a final da Liga Europa frente ao Arsenal, em Baku, no Azerbaijão.Se não houve nenhum contratempo, Hazard será apresentado na próxima segunda-feira.