Imprensa espanhola noticia reunião tensa no balneário do Barcelona depois do jogo em Praga

A equipa do Barcelonana Liga dos Campeões, mas a exibição deixou muito a desejar e assim que chegaram ao balneário os pesos-pesados da equipa tomaram a palavra, liderando uma reunião que esperam venha a ser decisiva.Segundo o jornal 'Marca' relata esta sexta-feira, os jogadores deixaram o campo de rosto fechado e a tensão no balneário era notória. Não houve treinadores presentes na conversa e uma das frases que mais se ouviu foi "assim não ganhamos a Champions".Foi recordada a reação da equipa, ou falta dela, diante do Liverpool e da Roma, bem como o momento em que o Slavia Praga empatou, deixando a equipa do Barça completamente desconcertada.Houve jogadores que disseram que a equipa parecia um grupo de miúdos incapazes de perceber o que lhes estava a acontecer em campo.No dia seguinte, no treino, não houve conversa da equipa técnica com os jogadores, nem no balneário nem no relvado.