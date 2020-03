Imprensa espanhola questiona tática de Simeone em forma de empanadilla argentina

Com João Félix em bom nível (marcou no regresso ao onze), o Atlético Madrid não foi além de um empate a 2 golos com o Sevilha, continuando fora dos lugares que dão acesso a Champions. No rescaldo do jogo, Simeone é questionado na imprensa espanhola por causa da tática que escolheu.





"Simeone mudou a sua clássica pizza 1-4-4-2 por uma empanadilla argentina que não havia trabalhado em forma de 1-4-2-3-1, disposta assim: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Llorente, Saúl; Correa, João Félix, Koke e Morata", escreve o 'As'.Num jogo a contar para a 27.ª jornada da La Liga, o ponta de lança holandês Luuk de Jong adiantou os andaluzes no marcador aos 19 minutos, mas o Atlético de Madrid reagiu e igualou o marcador aos 32, num penálti cometido sobre João Félix e convertido por Álvaro Morata.Passados apenas quatro minutos, foi a vez do avançado português faturar, com um remate cruzado de pé esquerdo que ainda bateu num defesa adversário antes de abanar as redes. Porém, ainda antes do intervalo, o Sevilha também beneficiou de uma grande penalidade, marcada com sucesso pelo argentino Lucas Ocampos.