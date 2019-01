Incrível: Betis teve 74% de posse de bola e... perdeu com o Real Madrid

O Real Madrid conseguiu este domingo uma vitória bastante sofrida em casa do Betis (2-1) , numa partida que teve um dado estatístico bastante invulgar. Habituada a ter bola, ou pelo menos discutir taco a taco a percentagem de posse, os merengues acabaram o duelo ante os andaluzes com apenas 26%, contra os 74% da formação sevilhana, que ainda acabou por sair derrotada diante da formação orientada por Santiago Solari.Um registo invulgar e que só encontra paralelo com aqueles vistos nos jogos diante do Barcelona em 2011/12, nos quais os merengues apenas tiveram 28% e 27%, segundo dados revelados pelo especialista em estatísticas Mr. Chip.Um dos jogadores que mais contribuiu para esta posse de bola sevilhana foi o português William Carvalho, autor de 112 passes, 103 deles certeiros (uma eficácia de 92%). Aliás, segundo os dados da Opta, nenhum jogador teve mais tempo a bola em sua posse do que o ex-Sporting, com 11% de posse, isto quando do lado contrário o jogador que mais tempo teve o esférico nos pés foi Luka Modric, com apenas 3,6%.