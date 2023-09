Incrível fair play no dérbi basco: não podia ser sempre assim?

Numa altura na qual há cada vez mais casos de desentendimento nas bancadas, que nada têm a ver com futebol, os adeptos de Real Sociedad e Athletic Bilbao deram este sábado uma enorme amostra de fair play no duelo entre ambas as equipas. Com o marcador em 3-0 para os de San Sebastian, a loucura na Reale Arena era a nota dominante, mas o que chama a atenção é a presença de dois fãs no meio da multidão contrária... e sem qualquer problema.