No mesmo dia em que o Barcelona assegurou a passagem aos quartos-de-final da Liga dos Campeões , Andrés Iniesta abriu as portas a uma saída dos catalães, admitindo que tem de tomar uma decisão em relação ao seu futuro até ao final do próximo mês."Até 30 de abril tenho de tomar uma decisão: ou sigo no Barcelona ou vou para a China. Tenho que ponderar o que é melhor para mim e para o clube", admitiu o médio, de 33 anos, que durante toda a sua carreira representou os catalães.Em relação ao duelo com o Chelsea, que os culé venceram por 3-0 , Iniesta realçou a importância de Messi. "Faz a diferença e para nós é uma bênção. Oxalá isso nos ajude a chegar ao nosso objetivo. A Champions é complicada e um mau dia atira-te para fora. Temos equipa e vontade de jogar", disse ainda Iniesta, que a finalizar deixou uma palavra a André Gomes: "A chaves é todos remarmos na mesma direção. Esse bonómio é o que nos faz mais fortes. Vamos lutar até final".

Autor: Fábio Lima