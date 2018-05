Andrés Iniesta é um dos símbolos do Barcelona. Jogou 22 anos nos blaugrana, foi capitão, ganhou campeonatos, taças, supertaças, Ligas dos Campeões... Agora, aos 34 anos, decidiu que chegou o momento de deixar o clube do coração e rumar ao Japão, onde assinou pelo Vissel Kobe. "Sinto que seria difícil para mim dar ao clube o que ele merece", admitiu.Mas terá sido o Barcelona sempre o seu clube do coração? O internacional espanhol conta agora que em miúdo era adepto do Real Madrid. "Eu jogava no Albacete, foi onde comecei. Um dia o Albacete veio jogar ao campo do Barcelona e 'levou' sete... Lembro-me que pensei 'o Barça não pode fazer isto à minha equipa...' Foi uma fase em que andei confuso", contou entre sorrisos numa entrevista ao programa 'Chester'.