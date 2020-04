Iniesta: «Tanto faz o dinheiro, as pessoas têm os mesmos medos»

Andres Iniesta, histórico jogador do Barcelona que, neste momento, representa os japoneses do Vissel Kobe, concedeu uma entrevista ao 'El Mundo', na qual abordou vários pontos da sua carreira e da sua vida. Todavia, no balnaço que faz, considera que não é o facto de se ter mais ou menos dinheiro, que alivia os problemas.





"O dinheiro e a fama não servem para nada. Mas é difícil as pessoas que não têm o que eu tenho, entenderem isso. Mas é verdade, pois se tens isso tudo e estás vazio por dentro... O dinheiro não importa, temos os mesmos sentimentos, os mesmos medos, as mesmas alegrias. O resto é acessório", atirou o jogador de 35 anos, ainda que reconheça que quem tem o poder que ele tem, que o deve aproveitar, mas reforça não ser o essencial: "Obviamente, aqueles que têm privilégios precisam de saber tirar proveito deles e ser gratos por tê-los, mas o que passei enquanto pessoa, não foi melhor ou pior porque tinha mais ou menos dinheiro".O internacional espanhol sublinha ainda que tem bem consciência das dificuldades do "mundo real" e que, por isso, procura contribuir para um mundo melhor."Faço uma vida normal, dentro das minhas circunstâncias, mas o meu relacionamento com o mundo real é total, porque procuro manter-me atualizado. Uma pessoa tem familiares e amigos que estão a passar dificuldades como qualquer outra pessoa e, do meu lugar, tento ajudar e contribuir com meu pequeno grão de areia para pessoas ou lugares vulneráveis. Também é aí que se percebe os privilégios que muitos têm, ou que eu tenho neste caso. Como estamos a ver com esse vírus, a solidariedade das pessoas é o que marcará tudo no final", rematou.