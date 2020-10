Insólito: árbitro do Barcelona-Real Madrid pensou que estava em... Sevilha

De Espanha chega uma notícia insólita e tudo por causa de um erro na ata de jogo do Barcelona-Real Madrid. Martínez Munuera, árbitro do El Clasico, escreveu que a partida se disputou no... Benito Villamarín, a casa do Betis de Sevilha.





El Real Madrid NO ganó ayer en el Camp Nou. Sigan fiándose de las actas. pic.twitter.com/HBteYWUupm — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 25, 2020

O erro incendiou os adeptos do Barcelona nas redes sociais, isto depois de terem achado um erro clamoroso o penálti de Lenglet sobre Sergio Ramos, que deu o 2-1 à equipa de Zidane.O Real Madrid venceu o Barcelona por 3-1, com golos de Valverde, Sergio Ramos e Modric. Ansu Fati marcou para os catalães.