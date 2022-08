Insólito: homem faz-se passar por jogador profissional do Levante e rouba 7500 euros à namorada

Um homem fez-se passar por um jogador profissional do Levante e enganou a namorada para que ela lhe desse 7500 euros em dinheiro. Parece mentira, mas o que é certo é que aconteceu na cidade espanhola de Valência, segundo conta o diário 'Olé'.Os dois conheceram-se em 2017, pelas redes sociais, e foram viver juntos uns meses depois de assumirem a relação amorosa. O homem, que vivia em Las Palmas, mudou-se para a casa da mulher em Valência.Quando ainda se estavam a conhecer, o homem enviou à namorada um documento falso onde se podia ler "Acordo profissional de futebol com o Levante U.D.", de forma a credibilizar a sua suposta solvência económica. No arquivo constavam todos os seus dados pessoais e um registo bancário com um saldo superior a 96 mil euros, todos eles falsos.Para além disso, o homem disse-lhe que tinha negócios em Málaga, mais concretamente em Marbella, e ainda uma grande quantia de dinheiro em bancos, em Andorra, um estado conhecido como uma paraíso fiscal por muitos profissionais da área. Dessa forma, a rapariga 'caiu' nas mentiras e continuou a relacionar-se com o homem, sem saber que era um golpista.Quando já namoravam, o homem disse ter poupanças a prazo em bancos e, devido a falta de liquidez, pediu-lhe para que fizesse uma transferência de 7500 euros, com a promessa de os devolver o mais rápido possível.Com o passar do tempo, a vítima começou a perceber que o valor não seria devolvido e, perante essa situação desesperadora, apresentou queixa contra o golpista, que teve de pagar uma indemnização pelo dinheiro roubado e foi condenado a pena de dois anos de prisão.